Maturità 2025 | quando l’esame diventa un quiz show il video virale di Filippo Caccamo

La maturità 2025 si prepara a rivoluzionare il modo di affrontare l’esame, grazie a un’inedita forma di intrattenimento: il quiz show virale di Filippo Caccamo. Il noto creator TikTok ha trasformato l’ansia pre-esame in un momento di comicità e leggerezza, catturando l’attenzione di studenti e insegnanti. Un modo innovativo di vivere e condividere la sfida dell’esame di Stato, che promette di cambiare le regole del gioco.

Il colloquio orale della maturità 2025 ha trovato un nuovo narratore d'eccezione: Filippo Caccamo, content creator che su TikTok ha trasformato l'ansia pre-esame in una parodia esilarante.

