Maturità 2025 | come si calcola il voto del diploma Quando si attribuiscono i 5 punti bonus e la lode

Sei alle soglie della Maturità 2025 e ti chiedi come si calcoli il voto finale del diploma, tra punti bonus e lode? Dopo le prove scritte di giugno e il colloquio, ogni maturando aspetta con ansia i risultati finali. Ma come vengono attribuiti i 5 punti bonus e quando si ottiene la prestigiosa lode? Scopriamo insieme il metodo per conoscere il punteggio conclusivo e cosa serve per conquistare la massima onorificenza.

Dopo la prima e la seconda prova scritta del 18 e 19 giugno (e della terza prova scritta per alcuni indirizzi che si svolge oggi), i maturandi affrontano il colloquio. Poi è tempo di conoscere i risultati finali. Come viene calcolato il voto del diploma e quando si ottiene la lode. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: voto - diploma - lode - maturità

Guida completa all’esame di maturità 2025: Date, prove, voto, (consigli) e cosa cambia - Manca poco all'esame di maturità 2025: tra ripassi, ansie e consigli, studenti, genitori e docenti si preparano a questa importante tappa.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fa parte della schiera dei diplomati eccellenti: 60/60 alla Maturità Linguistica, quando ancora il voto era espresso in sessantesimi. Ma, ironia della sorte, avendo un voto in condotta pari a 7, con l'attuale sistema di va Vai su Facebook

Maturità 2025: come si calcola il voto del diploma. Quando si attribuiscono i 5 punti bonus e la lode; Punteggio esami di Maturità: voti, bonus e tabella credito scolastico; 100 e lode maturità 2025: come si ottiene.