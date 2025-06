Mattia Casse consegna una culla termica all’ospedale Papa Giovanni XXIII

Martedì 24 giugno, una giornata di grande emozione per Mattia Casse, lo sciatore azzurro. Con il cuore colmo di solidarietà, ha consegnato all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo una culla termica, simbolo di speranza e cura. Questa donazione, frutto di 38mila euro raccolti con generosi contributi, dimostra come un gesto di altruismo possa trasformare le vite dei neonati più fragili. Un esempio luminoso di solidarietà che ispira tutti noi.

Bergamo. L’obiettivo solidale è stato raggiunto. Quella di martedì 24 giugno è stata una giornata di grandi emozioni per il velocista dello sci azzurro Mattia Casse; nel pomeriggio ha consegnato al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo una culla termica di Atom Merdical Corp. Japan donata all’Associazione per l’Aiuto al Neonato. La culla è stata acquistata grazie alle donazioni, pari a 38mila euro, raccolte durante la Charity Dinner di Bergamo e alla gara ciclistica Castelli 24H a Feltre di cui Mattia si è fatto promotore, a sostegno del progetto “Seicento Battiti per la Tin”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it