Matteo Formenti trovato morto in un bosco il bagnino della piscina dove è annegato un bimbo di 4 anni

Una tragedia che ha lasciato la comunità sbigottita: Matteo Formenti, il bagnino di 36 anni di Chiari, è stato trovato morto in un bosco a pochi giorni dalla drammatica scomparsa di un bambino di 4 anni annegato nella stessa piscina. Quanto accaduto solleva domande e inquieta tutti. È un episodio che ci invita a riflettere sulla sicurezza e sul senso di questa perdita improvvisa.

A due giorni dalla scomparsa è stato ritrovato morto in un'area boschiva Matteo Formenti, il 36enne di Chiari (Brescia) che lavorava come bagnino nella piscina "Tintarella di Luna" di Castrezzato dove venerdì scorso è annegato un bambino di 4 anni. Sembra che anche Matteo fosse presente nella. 🔗 Leggi su Today.it

