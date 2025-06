Matteo Formenti trovato morto a Cologne era il bagnino di turno in piscina quando è annegato un bambino

La tragica scomparsa di Matteo Formenti, il giovane bagnino di Chiari, ha sconvolto la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza delle piscine pubbliche. Trovato morto a Cologne, si ipotizza un gesto estremo legato alla drammatica perdita di un bambino di appena 4 anni annegato sotto la sua sorveglianza. Una vicenda che lascia tante domande aperte e ci invita a riflettere sull’importanza di prevenzione e attenzione.

Morto Matteo Formenti, il bagnino di Chiari indagato per la scomparsa del bambino di 4 anni: cadavere trovato a Cologne, si sarebbe suicidato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Matteo Formenti trovato morto a Cologne, era il bagnino di turno in piscina quando è annegato un bambino

In questa notizia si parla di: matteo - formenti - trovato - morto

È scomparso Matteo Formenti, bagnino della piscina di Castrezzato: “Vi prego, condividete la foto” - La scomparsa di Matteo Formenti, 37enne bagnino di Castrezzato, ha sconvolto la comunità di Chiari e non solo.

Matteo Formenti trovato morto: lunedì mattina i carabinieri avrebbero dovuto notificargli l'avviso di iscrizione nel registro degli indagati per l'annegamento del bambino, ma il 37enne non era già più in casa. L'ipotesi principale, per come è stato trovato il corp Vai su Facebook

Translate postIl corpo di Matteo Formenti è stato ritrovato in un bosco a 10 km da casa. Si trovava nel parco acquatico quando è avvenuto l'incidente che ha causato la morte di un bimbo di 4 anni Vai su X

Bimbo annegato in piscina, trovato morto il bagnino Matteo Formenti; Bimbo di 4 anni annegato in piscina, il bagnino Matteo Formenti viene indagato e scompare nel nulla. Trovato m; Bimbo annegato in piscina, trovato morto il bagnino.

Matteo Formenti, chi era il bagnino trovato morto dopo l'annegamento di un bimbo di 4 anni in piscina: «Era indagato, si sentiva in colpa» - Matteo Formenti, 37 anni, è stato trovato morto: lavorava come bagnino nella piscina ‘Tintarella di Luna’ di Castrezzato, in provincia ... Da msn.com

Trovato cadavere a Cologne: è Matteo Formenti, il bagnino della piscina di Castrezzato dove è morto un bimbo di 4 anni - Il corpo senza vita rinvenuto questa mattina in una zona boschiva ai piedi del Monte Orfano. ilgiorno.it scrive