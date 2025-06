Matteo Formenti | il bagnino scomparso è stato ritrovato morto

La scomparsa di Matteo Formenti, il giovane bagnino di Chiari di 36 anni, ha suscitato grande commozione nella comunità. Dopo oltre 48 ore di angoscia, il suo corpo è stato ritrovato senza vita in un boschetto a Cologne. Un tragico epilogo che lascia tutti sgomenti e chiede risposte su quanto accaduto. La vicenda mette in luce l'importanza della sicurezza e della solidarietà tra cittadini.

Si è conclusa nel peggiore dei modi la scomparsa di Matteo Formenti, il 36enne di Chiari di cui non si avevano più notizie da oltre 48 ore. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita in un boschetto in via Cappuccini, a Cologne, nella tarda mattinata di oggi. Formenti era assistente bagnanti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

È scomparso Matteo Formenti, bagnino della piscina di Castrezzato: “Vi prego, condividete la foto” - La scomparsa di Matteo Formenti, 37enne bagnino di Castrezzato, ha sconvolto la comunità di Chiari e non solo.

