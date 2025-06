Matteo Formenti il bagnino scomparso dopo la morte del bimbo in piscina | trovato un cadavere in un parco potrebbe essere lui

Dopo la tragica perdita del piccolo Michael, un’altra ombra si allunga sulla vicenda: Matteo Formenti, il bagnino scomparso e ora trovato senza vita in un parco. La sua scomparsa e il ritrovamento del cadavere hanno scosso profondamente la comunità di Castrezzato, sollevando ancora più interrogativi su quanto accaduto in quella terribile notte. Quali misteri si celano dietro questa sequenza di eventi?

Tre giorni dopo la morte del piccolo Michael, il bambino di quattro anni annegato nel parco acquatico «Tintarella di Luna» di Castrezzato (Brescia), è sparito uno dei bagnini in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Matteo Formenti, il bagnino scomparso dopo la morte del bimbo in piscina: trovato un cadavere in un parco, potrebbe essere lui

