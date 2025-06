Matteo Formenti il bagnino scomparso dopo la morte del bimbo in piscina | trovato un cadavere in un parco potrebbe essere lui Ipotesi suicidio

Dopo la tragica scomparsa di Michael, il dramma si infittisce con la sparizione di Matteo Formenti, il bagnino coinvolto. Tre giorni dopo la tragedia, un cadavere trovato in un parco solleva inquietanti interrogativi: potrebbe trattarsi di lui? Le ipotesi di un tragico suicidio si fanno strada, aprendo uno scenario che sconvolge una comunit√† gi√† scossa dal dolore. La vicenda si fa sempre pi√Ļ complessa e avvincente.

Tre giorni dopo la morte del piccolo Michael, il bambino di quattro anni annegato nel parco acquatico «Tintarella di Luna» di Castrezzato (Brescia), era sparito uno dei bagnini in servizio.

