Matteo Formenti è suo il cadavere ritrovato a Monte Orfano

Un tragico ritrovamento scuote la comunità di Chiari: il cadavere di Matteo Formenti, il bagnino testimone della drammatica tragedia alla piscina di Castrezzato, è stato rinvenuto a Monte Orfano. La sua scomparsa, avvolta nel mistero, ha suscitato scalpore e domande. Il 37enne, protagonista di un episodio che ha segnato profondamente molti, ora lascia un vuoto incolmabile. Ma cosa si nasconde dietro questa triste vicenda?

Matteo Formenti è un bagnino del parco acquatico di Castrezzato. L'uomo ha assistito alla morte di Michael, bimbo di 4 anni annegato nella piscina in un momento di distrazione dei genitori. Il 37enne non si trovava più da diverse ore. Da poco è stato confermato che il corpo di un uomo trovato a Monte Orfano, una zona boschiva situata nei pressi a Chiari, nel Bresciano è proprio il suo. A darne conferma all'Adnkronos è il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, che nelle ultime ore aveva pubblicato un post sui suoi profili social per annunciarne la scomparsa.