Matteo Formenti è morto trovato in un parco il corpo del bagnino scomparso dopo la tragedia del bimbo in piscina Ipotesi suicidio

Un dramma che sconvolge la comunità: a pochi giorni dalla tragica perdita di Michael, il corpo del bagnino Matteo Formenti 232, scomparso dopo la tragedia, è stato trovato nel parco. Le autorità ipotizzano un gesto estremo, alimentando un'ondata di dolore e interrogativi. Quel che resta ora è cercare risposte e fare luce su questa vicenda che ha toccato profondamente tutti.

Tre giorni dopo la morte del piccolo Michael, il bambino di quattro anni annegato nel parco acquatico "Tintarella di Luna" di Castrezzato (Brescia), era sparito uno dei bagnini in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Matteo Formenti è morto, trovato in un parco il corpo del bagnino scomparso dopo la tragedia del bimbo in piscina. Ipotesi suicidio

