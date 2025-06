Matteo Formenti chi era il bagnino trovato morto dopo l' annegamento di un bimbo in piscina Era indagato si sentiva in colpa

Il triste caso di Matteo Formenti, il bagnino trovato morto dopo l'annegamento di un bambino nella piscina Tintarella di Luna, ha sconvolto la comunità di Castrezzato. Indagato e visibilmente tormentato, Matteo si sentiva in colpa per l'incidente che ha scosso tutti. Chi era davvero questo giovane di 37 anni, e quale peso portava sulle spalle? La sua storia merita di essere ricordata con rispetto e attenzione.

Matteo Formenti, 37 anni, lavorava come bagnino nella piscina?Tintarella di Luna? di Castrezzato, in provincia di Brescia. Era a bordo della vasca quando domenica 22 giugno è.

È scomparso Matteo Formenti, bagnino della piscina di Castrezzato: “Vi prego, condividete la foto” - La scomparsa di Matteo Formenti, 37enne bagnino di Castrezzato, ha sconvolto la comunità di Chiari e non solo.

Translate postBambino di 4 anni muore dopo essere caduto nella piscina di Castrezzato: è scomparso il bagnino Matteo Formenti Vai su X

Matteo Formenti trovato morto: lunedì mattina i carabinieri avrebbero dovuto notificargli l'avviso di iscrizione nel registro degli indagati per l'annegamento del bambino, ma il 37enne non era già più in casa. L'ipotesi principale, per come è stato trovato il corp Vai su Facebook

Bimbo di 4 anni affogato in piscina a Brescia: trovato morto Matteo Formenti, il bagnino che non è riuscito a salvarlo; Muore a 4 anni in piscina: trovato un cadavere, potrebbe essere il bagnino indagato Matteo Formenti; Bambino di 4 anni annegato in piscina: il bagnino è scomparso nel nulla.

La scomparsa del bagnino Matteo Formenti, le ricerche e gli appelli disperati sui social - Il sindaco di Chiari lancia l’allarme sui social network ... Scrive ilgiorno.it

La doppia tragedia di Castrezzato, dal bimbo annegato in piscina alla morte del bagnino Matteo Formenti: cosa sappiamo - Dal dramma del bambino annegato a 4 anni, all’inchiesta per omicidio colposo, fino alla scomparsa dell’uomo a Chiari e al ritrovamento del cadavere a Cologne: la ricostruzione ... Come scrive ilgiorno.it