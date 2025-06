Matteo Formenti chi è il bagnino trovato morto dopo l' annegamento di un bimbo in piscina | forse si è tolto la vita Era indagato si sentiva in colpa

Tragedia a Castrezzato: Matteo Formenti, il bagnino di 37 anni della piscina Tintarella di Luna, è stato trovato morto dopo l'annegamento di un bambino. Indagato e colpito dal senso di colpa, Matteo si sentiva in crisi. La sua drammatica scomparsa solleva numerosi interrogativi sul suo stato emotivo e sulle circostanze di quella domenica. Una vicenda che scuote la comunità e spinge a riflettere sulla gestione delle emozioni e degli eventi traumatici.

Matteo Formenti, 37 anni, lavorava come bagnino nella piscina?Tintarella di Luna? di Castrezzato, in provincia di Brescia. Era a bordo della vasca quando domenica 22 giugno è.

È scomparso Matteo Formenti, bagnino della piscina di Castrezzato: "Vi prego, condividete la foto" - La scomparsa di Matteo Formenti, 37enne bagnino di Castrezzato, ha sconvolto la comunità di Chiari e non solo.

Matteo Formenti trovato morto: lunedì mattina i carabinieri avrebbero dovuto notificargli l'avviso di iscrizione nel registro degli indagati per l'annegamento del bambino, ma il 37enne non era già più in casa. L'ipotesi principale, per come è stato trovato il corp

