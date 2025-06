Matteo chi era il bagnino trovato morto dopo l’annegamento del piccolo Michael | cosa gli è successo

Matteo Formenti, il bagnino coinvolto nel tragico incidente che ha portato alla morte del piccolo Michael Consolandi, è stato trovato morto il 25 giugno in una zona boschiva di Cologne, Brescia. La sua scomparsa solleva molte domande su cosa davvero sia successo quel giorno e quale fosse il suo ruolo in quella terribile tragedia. Cosa si nasconde dietro questa scomparsa, e quale verità ancora deve emergere?

Matteo Formenti, un uomo di 37 anni, è stato trovato morto il 25 giugno, nel comune di Cologne, in provincia di Brescia, dopo che il suo corpo è stato scoperto in una zona boschiva. Formenti, che lavorava come bagnino presso la piscina “Tintarella di Luna” di Castrezzato, è stato coinvolto nel drammatico incidente che ha visto la morte di Michael Consolandi, un bambino di 4 anni, annegato nella piscina del centro acquatico il 22 giugno. Il contesto dell’incidente. Il 22 giugno, mentre lavorava come bagnino, Formenti era presente durante il tragico incidente che ha visto il piccolo Michael perdere la vita dopo essere annegato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Matteo, chi era il bagnino trovato morto dopo l’annegamento del piccolo Michael: cosa gli è successo

In questa notizia si parla di: matteo - bagnino - trovato - morto

È scomparso Matteo Formenti, bagnino della piscina di Castrezzato: “Vi prego, condividete la foto” - La scomparsa di Matteo Formenti, 37enne bagnino di Castrezzato, ha sconvolto la comunità di Chiari e non solo.

Translate postMatteo #Formenti, trovato il corpo del #bagnino scomparso dopo l'annegamento del bambino #25giugno #iltempoquotidiano #piscina https://iltempo.it/attualita/2025/06/25/news/bagnino-morto-bresciano-matteo-formenti-giallo-inchiesta-431450 Vai su X

Matteo Formenti trovato morto: lunedì mattina i carabinieri avrebbero dovuto notificargli l'avviso di iscrizione nel registro degli indagati per l'annegamento del bambino, ma il 37enne non era già più in casa. L'ipotesi principale, per come è stato trovato il corp Vai su Facebook

Matteo Formenti è morto, trovato in un parco il corpo del bagnino scomparso dopo la tragedia del bimbo in piscina. Ipotesi suicidio; Trovato morto Matteo Formenti, il bagnino iscritto nel registro degli indagati per la morte in piscina del piccolo Michael; Bambino morto in piscina, trovato morto Matteo Formenti, il bagnino che era scomparso.

Bambino morto in piscina, trovato morto Matteo Formenti, il bagnino che era scomparso - Si tratta di Matteo Formenti, il 37enne bagnino nel parco acquatico di Castrezzato dove una settimana fa è annegato un bamb ... Lo riporta msn.com

Trovato morto Matteo Formenti, il bagnino iscritto nel registro degli indagati per la morte in piscina del piccolo Michael - Era indagato per omicidio colposo, dopo la vicenda accaduta al parco acquatico L ... Riporta vanityfair.it