Matteo chi era il bagnino trovato morto dopo l’annegamento del bambino | il terribile sospetto

Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità di Castrezzato, lasciando molti con domande senza risposta. Matteo Formenti, il bagnino coinvolto in questa drammatica vicenda, scomparso improvvisamente e trovato senza vita in circostanze misteriose, sembra essere un enigma avvolto nel silenzio. Chi era davvero Matteo? Quale segreto si nasconde dietro questa tragica fine? La sua storia si intreccia in un racconto di dolore e mistero, lasciando aperti più di un interrogativo.

Era scomparso da due giorni, nel silenzio più totale, senza rispondere a nessuno. Matteo Formenti, 37 anni, bagnino presso la piscina "Tintarella di Luna" di Castrezzato, in provincia di Brescia, è stato trovato senza vita mercoledì 25 giugno ai piedi del Monte Orfano, in una zona boschiva di Cologne. Solo pochi giorni prima, domenica 22 giugno, in quella stessa piscina era avvenuta una tragedia: il piccolo Michael Consolandi, un bambino di soli quattro anni, era annegato sotto gli occhi di decine di presenti. Matteo era in servizio proprio in quel momento.

