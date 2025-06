Matteo Bocelli annuncia il nuovo album Falling in Love

Matteo Bocelli annuncia a sorpresa il suo attesissimo nuovo album, *Falling in Love*, disponibile in pre-order da oggi e in uscita il 12 settembre. Con questo secondo progetto discografico, l’artista si conferma come la fresca voce dell’adult pop mondiale, pronto a emozionare ancora di più con le sue melodie coinvolgenti. E insieme a questa novità , Matteo ci invita a scoprire un universo di emozioni e passione, pronto a conquistare i cuori di tutto il mondo.

Matteo Bocelli annuncia a sorpresa il nuovo album, Falling in Love che sarĂ disponibile dal prossimo 12 settembre e in pre-order da oggi, 25 giugno per Decca Records Verve Music Republic Records. Con questo secondo progetto discografico l'artista si conferma a tutti gli effetti come la nuova voce dell'adult pop globale. E insieme all'annuncio della release, esce oggi anche il primo singolo To Get To Love You, scritto insieme a Amy Wadge (cantautrice vincitrice di un Grammy Award con Ed Sheeran per Thinking Out Loud), una ballad struggente ispirata dalla melodia de La Leçon Particulière, iconico film di Michel Boisrond del 1968.

'Arpa d'estate' con Andrea Bocelli e Matteo Bocelli al Giardino Scotto - Preparati a vivere un’indimenticabile serata di musica e solidarietà al Giardino Scotto di Pisa! Sabato 19 luglio 2025, “ARPA d’ESTATE” ritorna con Andrea Bocelli e Matteo Bocelli, regalando emozioni uniche sotto le stelle.

Piccoli Bocelli crescono, Matteo pubblica l'album di esordio - Ma è nel 2018 che la voce e il pianoforte di Matteo raggiungono il grande pubblico, con l’uscita di Fall on me, il duetto inglese/italiano scritto e cantato per l'album Sì di Andrea Bocelli. Si legge su repubblica.it