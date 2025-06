Matrimonio speciale nel reparto di Riabilitazione | Lucca e Barbara si dicono ' sì'

speranza all’intera comunità. In un contesto di rinascita e condivisione, due anime si sono unite in un giorno che resterà scolpito nei cuori di tutti, dimostrando come l’amore possa superare ogni ostacolo, anche i momenti più difficili. Un matrimonio speciale, che ha ricordato a tutti noi il potere della speranza e della resilienza.

Una giornata memorabile. E’ quella che si è vissuta il 30 aprile scorso, all'interno dell'unità operativa di Medicina riabilitativa del Dipartimento di Neuroscienze dell’Azienda ospedaliera di Ferrara. È stato infatti celebrato il matrimonio tra Lucca e Barbara, un evento che ha portato gioia e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

