Matrimonio Jeff Bezos a Venezia Caiata FdI | Piantedosi riferisca in Aula? Mica è wedding planner – Il video

In un panorama politico sempre più complesso, alcune richieste sembrano sfidare ogni logica e buon senso. Il recente dibattito sulla partecipazione del Ministro dell’Interno in aula, tra riferimenti a matrimoni vip e polemiche, mette in luce le tensioni tra esigenze istituzionali e comunicazione pubblica. È il momento di riflettere sulle priorità e il rispetto dei ruoli. Ma fino a quando questa confusione continuerà a prevalere, la credibilità delle istituzioni rimane a rischio...

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2025 "Non siamo d'accordo che il Ministro dell'Interno venga a riferire in Aula su questo argomento, anche perché, se permette, Presidente, il Ministro dell'Interno non è un wedding planner, per cui chiamare il Ministro dell'Interno a venire in Aula a riferire su un matrimonio credo che veramente si stia toccando il fondo. Però, Presidente, mi permetta anche di fare una riflessione di carattere metodologico: questi sono interventi di fine seduta. Non possiamo continuare a chiedere per ogni cosa al Governo di venire a riferire in Aula, perché anche io ho trovato una coda al semaforo venendo e fra poco i colleghi diranno che anche quello è colpa del Governo e chiederanno al Governo di venire a riferire in Aula. 🔗 Leggi su Open.online

Matrimonio Bezos, i wedding planner: «Falsità e equivoci, facciamo chiarezza» - Il matrimonio di Jeff Bezos con i wedding planner di Lanza & Baucina sta facendo discutere, tra false notizie e fraintendimenti.

