Matrimonio di Jeff Bezos a Venezia | le location dell’evento

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez sta attirando l'attenzione di tutto il mondo, con un evento da circa 16 milioni di euro. Originariamente previsto nella splendida Scuola Grande della Misericordia a Venezia, l’evento è stato spostato all'Arsenale per motivi di sicurezza, tra proteste cittadine e la volontà di garantire maggiore discrezione. Un matrimonio da sogno, ma anche un esempio di come privacy e sicurezza siano diventate priorità assolute.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sposeranno venerdì 27 giugno a Venezia, ma non più nella Scuola Grande della Misericordia, come inizialmente previsto. Il matrimonio dell'anno, blindatissimo e da circa 16 milioni di euro, è stato spostato all' Arsenale, location più discreta e facilmente controllabile. A motivare la scelta, secondo fonti vicine alla coppia, ci sarebbe l'aumento delle proteste cittadine e la necessità di garantire maggiore sicurezza. Il cambio di location non è l'unico colpo di scena: anche il superyacht Koru, lungo 127 metri e valutato mezzo miliardo di dollari, resterà fuori dalla laguna, ancorato tra Croazia e Slovenia.

