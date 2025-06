matrimonio bezos a venezia i motivi delle proteste

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia sta scatenando un’ondata di proteste, divampate tra cittadini e attivisti. L’evento, tra star e lusso sfrenato, ha acceso i riflettori su temi delicati come le disuguaglianze sociali e il rispetto per la comunità locale. Mentre Venezia si prepara a celebrare il suo patrimonio culturale, molte voci chiedono attenzione e sensibilità, poiché questa celebrazione rischia di oscurare le problematiche che affliggono la città.

Matrimonio Bezos a Venezia: l’evento è al centro delle proteste. Attivisti sono infatti in protesta per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez in programma a Venezia in questi giorni. I motivi delle proteste. L’evento, all’insegna dello sfarzo e con una ricca partecipazione di star della musica e del cinema, viene infatti considerato il simbolo delle disuguaglianze sociali, oltre che una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini del capoluogo lagunare. Oltre una decina di organizzazioni veneziane – comprese quelle di attivisti per la casa, quelle contro le navi da crociera e diverse sigle universitarie – si sono unite per protestare attorno allo slogan ‘non c’è Spazio per Bezos’, gioco di parole che fa riferimento al recente viaggio in orbita della sua futura sposa. 🔗 Leggi su Lapresse.it