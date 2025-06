Matrimoni civili allo Spasimo l' interrogazione | Aperto solo a Murdoch jr e alla principessa o a tutti?

Lo Spasimo, uno dei luoghi più belli e suggestivi della città, sta diventando una location esclusiva per matrimoni civili, alimentando dubbi e polemiche sulla trasparenza e l'apertura di questa scelta. La consigliera Mariangela Di Gangi ha chiesto chiarimenti al sindaco Lagalla, sollevando un interrogativo fondamentale: i matrimoni sono riservati solo a figure di alto profilo come Murdoch Jr e la principessa, o sono aperti a tutti?

