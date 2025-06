Matera diventa il set della stagione intensa di the chosen 6

Matera si trasforma nel suggestivo set della sesta stagione di The Chosen, portando sul grande schermo una delle produzioni più amate a livello globale. Per la prima volta in Italia, questa scelta sottolinea l'importanza di Matera come cornice storica e spirituale, anticipando un capitolo ancora più coinvolgente e profondo della serie. La quinta stagione, intitolata The Chosen – Ultima Cena, è stata...

matera come set della sesta stagione di the chosen. Matera ha fatto da cornice per la prima volta in Italia alla produzione della sesta stagione di The Chosen, la serie che ha conquistato un vasto pubblico internazionale. Questa scelta rappresenta un momento importante, poiché si prevede che questa stagione sia la più spiritualmente coinvolgente e intensa dell’intera narrazione. La quinta stagione, intitolata The Chosen – Ultima Cena, è stata distribuita inizialmente in tre parti al cinema da Nexo Studios in Italia tra marzo e aprile 2025, per poi essere resa disponibile su streaming tramite Prime Video. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Matera diventa il set della stagione intensa di the chosen 6

The Chosen 4, i primi due episodi in esclusiva al cinema. Le date e i dettagli; THE CHOSEN A MATERA, RIPRESE DELLA SESTA STAGIONE DAL 3 GIUGNO 2025.

“The Chosen”, la quinta stagione dedicata alla Settimana Santa - La presentazione in Vaticano: le otto puntate, che si concentrano sull'Ultima Cena, in onda su Prime Video dal 13 luglio. Lo riporta romasette.it

Elizabeth Tabish si rilassa in Costiera: toccata e fuga dal set di Matera - Ha approfittato della pausa delle riprese del set allestito a Matera, per godersi un breve periodo di relax in Costiera Amalfitana. msn.com scrive