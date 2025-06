Masterclass di musica di Mimmo Paganelli | il nuovo libro che insegna come diventare artisti

Un manuale pratico per trasformare la passione in professione, offrendo consigli esclusivi, strategie vincenti e segreti del mestiere direttamente da un esperto del settore.

È uscito “Masterclass di musica – Tutto ciò che avreste voluto sapere sul mestiere dell’artista”, il nuovo libro di Mimmo Paganelli, storico produttore musicale italiano, già al fianco di grandi nomi della musica nazionale. Pubblicato da Dantone Edizioni & Musica, il volume è un manuale completo per chi vuole intraprendere una carriera nel mondo della musica e capire cosa significa davvero essere un artista oggi. Un manuale pratico per musicisti, cantautori e performer. Pensato come guida per artisti emergenti, cantanti, cantautori e musicisti, Masterclass di musica unisce consigli pratici, riflessioni tecniche e visione artistica. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - “Masterclass di musica” di Mimmo Paganelli: il nuovo libro che insegna come diventare artisti

