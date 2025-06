Massimo Cagnina de Il Paradiso delle signore | Criticato per aver recitato nel film di Angelo Duro

Massimo Cagnina, volto noto de Il Paradiso delle Signore, ha recentemente acceso il dibattito entrando nel cast del controverso film di Angelo Duro, "Io sono la fine del mondo". Ospite a La Volta Buona, l’attore ha condiviso le sue emozioni e le critiche ricevute, svelando come affronta le polemiche legate alla sua scelta artistica. Continua a leggere per scoprire cosa ha detto Cagnina e come si confronta con queste sfide.

Ospite de La Volta Buona, Massimo Cagnina ha parlato degli insulti ricevuti per aver recitato nel film di Angelo Duro Io sono la fine del mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

