Massimo Cagnina | Criticato per la mia fisicità nel film di Angelo Duro

Massimo Cagnina, noto per il suo ruolo ne 'Il paradiso delle signore', si apre senza filtri sul suo rapporto con il corpo. Ospite a La volta Buona, il noto attore ha condiviso le critiche ricevute per aver partecipato al film di Angelo Duro, 'Io sono la fine'. La sua sincerità mette in luce come l'autenticità e l’accettazione siano pilastri fondamentali nel suo percorso artistico e personale. Perché, alla fine, la fisicità è ciò che lo rende unico e autentico.

