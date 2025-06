Massimo Bossetti quanti figli ha e cosa fanno oggi?

Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo e detenuto dal 2014, è al centro di un dibattito acceso anche dopo anni. Ma cosa si sa della sua vita privata? Quanti figli ha e cosa fanno oggi? Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla famiglia di Bossetti e il suo ruolo nel contesto attuale, perché capire il suo mondo personale aiuta a comprendere meglio questa complessa vicenda.

Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo da oltre dieci anni, fuori dal carcere ha una famiglia che continua a sostenere la sua innocenza. Sapere quanti figli ha e cosa fanno oggi? Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Yara Gambirasio, i genitori denunciano Netflix: cosa è successo dopo il documentario di Massimo Bossetti? Massimo Bossetti, il muratore di Mapello in carcere dal 2014 condannato per l’uccisione di Yara Gambirasio, continua a dichiararsi innocente. In tutti questi anni sia la moglie Marita Comi e i suoi tre figli si sono trovati, loro malgrado, esposti pesantemente all’attenzione mediatica. 🔗 Leggi su Donnapop.it