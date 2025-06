Massimiliano Carbone ucciso da tanti miserabili la madre Liliana | Non dimenticatelo continuate a parlare di lui

L'anno scorso, il dolore di Liliana Carbone si è trasformato in un grido di giustizia e memoria. Massimiliano, vittima di crudeltà, non deve essere dimenticato: la sua storia merita di essere ricordata e condivisa. La madre chiede che il suo ricordo rimanga vivo, affinché nessuno possa cancellare la verità o insabbiare la sua memoria. Continuiamo a parlare di lui, perché la giustizia e l’amore non si spengano con il silenzio.

"La verità l'ho avuta, anche senza condanne. Se dovessi pensare che arriverà anche la giustizia dei tribunali, non sarei realistica. La memoria, però, la pretendo. Che si continui a parlare della storia di Massimiliano Carbone, che mio figlio non sia dimenticato". L'anno scorso il lutto di.

