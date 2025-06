Massai trionfa nella prestigiosa arena di Pescara Coach Tommasi | Vittoria costruita sul sacrificio

Un trionfo che consacra il talento e la determinazione di Matilde Massai, protagonista indiscussa del torneo Bt50 ITF a Pescara. Al fianco della campionessa italiana Maddalena Cini, la coppia ha dominato il campo, vincendo con grinta e sacrificio contro avversarie di calibro internazionale. Un successo che testimonia come il duro lavoro possa portare a grandi trionfi, scrivendo un’altra pagina brillante nella storia dello sport italiano.

Grande successo per Matilde Massai, portacolori della Bad Players, protagonista al torneo Bt50 Itf a Pescara assieme alla campionessa italiana Maddalena Cini. Alla manifestazione organizzata dall’International Tennis Federation, a cui hanno preso parte atleti da tutta Europa, la coppia Massai-Cini ha domintato il girone e sbaragliato la concorrenza negli scontri diretti. In finale, contro le sorelle grossetane Alice (campionessa del mondo con la Nazionale Under 18) e Gaia Pepi, Massai-Cini hanno vinto un bel primo set 6-4 e travolto le avversarie nel secondo con un inappellabile 6-0, per la soddisfazione dei propri aficionados. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net