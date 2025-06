Maspero su Camarda | Il Milan lo tenga può giocare e far bene

Riccardo Maspero, ex attaccante e opinionista di grande esperienza, ha espresso il suo punto di vista sulla decisione del Milan di mandare Camarda in prestito. Con una prospettiva interessante, Maspero sottolinea l'opportunità per il giovane talento di crescere e dimostrare il suo valore, auspicando che i rossoneri possano continuare a dar modo a Camarda di giocare e fare bene. La parola ora passa al campo: il futuro di Camarda è tutto da scoprire.

