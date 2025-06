Masochista sull’Ucraina irrilevante in Medio Oriente L’Ue colleziona un altro flop

In un panorama internazionale complesso e in rapido movimento, l'Europa sembra spesso incapace di agire con decisione, lasciando che i conflitti si sviluppino senza un’efficace risposta. La recente serie di fallimenti in Medio Oriente e l’immobilismo dell’Ue sull’Iran evidenziano le debolezze di un’istituzione burocratica che rischia di perdere di vista gli interessi dei cittadini. Quanto ancora dovremo aspettare prima di vedere un cambiamento reale?

Dopo il bellicismo autolesionista a Est, Bruxelles non tocca palla sull’Iran. La Meloni ha ragione: non è colpa dei nazionalismi, bensì del mostro burocratico che è l’Unione. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Masochista sull’Ucraina, irrilevante in Medio Oriente. L’Ue colleziona un altro flop

In questa notizia si parla di: masochista - ucraina - irrilevante - medio

Asia, Medio Oriente, Ucraina: il momentum distensivo - In un contesto globale che pare avviarsi verso la distensione, i recenti accordi tra India e Pakistan e tra Cina e Stati Uniti offrono segnali di speranza.

Ucraina e Medio Oriente: due conflitti e un labirinto - Com’è accaduto per l’Ucraina, ogni evidenza di crimine di guerra rappresenta un vincolo ineludibile alla nostra comprensione del conflitto in Medio Oriente. corriere.it scrive

Italiani preoccupati da rischio escalation in Medio Oriente: l'indagine - Adnkronos - Nonostante la maggiore vicinanza geografica e il maggior coinvolgimento diretto nel conflitto in Ucraina, gli italiani sono molto più preoccupati dalla guerra in corso in Medio Oriente. adnkronos.com scrive