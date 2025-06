Masci sulla sentenza Tar per le elezioni comunali | Non rispettosa della volontà popolare faremo ricorso al consiglio di Stato

Prendo atto della sentenza del Tar di Pescara, che ha annullato le elezioni in 27 sezioni per presunte irregolarità. Tuttavia, non ci fermiamo: faremo ricorso al Consiglio di Stato per difendere la volontà popolare e garantire la correttezza del processo elettorale. La democrazia merita rispetto e trasparenza, e noi intendiamo tutelare i diritti dei cittadini con fermezza e determinazione.

Arriva la dura reazione del sindaco di Pescara Carlo Masci alla sentenza del Tar che, lo ricordiamo, ha stabilito di annullare l'esito delle elezioni comunali del 2024 in 27 sezioni per presunte irregolarità: “Prendo atto della sentenza del Tar di Pescara, che ha annullato le elezioni in 27. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Slitta la sentenza sulle presunte irregolarità emerse in più sezioni alle elezioni comunali del 2024 - La sentenza sulle irregolarità emerse nelle sezioni delle elezioni comunali del 2024 slitta al 5 giugno, a causa dell’indisponibilità del presidente.

