Marzia Franceschilli insultata e colpita con un pugno in sala operatoria | Ecco la verità su Giuseppe Sica

Un episodio inquietante scuote il mondo della sanità: Marzia Franceschilli, vittima di un'aggressione violenta da parte del professor Giuseppe Sica in sala operatoria, racconta la sua drammatica esperienza. La Regione Lazio si attiva per fare chiarezza, mentre gli ispettori indagano su quanto accaduto. Ecco la verità dietro a questa vicenda che ha sconvolto l'opinione pubblica.

La Regione Lazio si muove per il caso di Marzia Franceschilli. La dottoressa è stata aggredita verbalmente e colpita con un pugno alla nuca dal professor Giuseppe Sica. Un video girato con il cellulare ha ripreso la scena. Gli ispettori sono al lavoro. Intanto proprio Franceschilli in due interviste rilasciate alle edizioni romane di Corriere della Sera e Repubblica racconta gli insulti, le grida e quel «pugno alla nuca» durante un intervento a Tor Vergata, il 6 giugno. Finora era rimasta in silenzio per una richiesta di Sica. «Tuttavia, dopo la sua nota ufficiale, ho ritenuto doveroso fare chiarezza», esordisce. 🔗 Leggi su Open.online