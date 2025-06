Marvel | l’allenamento di Chris Hemsworth il futuro di The Hood e la scena eliminata di Thunderbolts*

Il Marvel Universe si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo: dall’allenamento rigoroso di Chris Hemsworth, alle anticipazioni sul futuro di The Hood, fino alla scena eliminata di Thunderbolts. Con eventi come Ironheart, i Fantastici Quattro e il Comic-Con di San Diego, le novità sono all’orizzonte. Scopriamo insieme le più interessanti e imperdibili anteprime che ci aspettano nel mondo Marvel.

Con Ironheart, I Fantastici Quattro: Gli Inizi e il Comic-Con di San Diego tutti all’orizzonte, è un periodo intenso per le novità sul MCU. Ecco perché, grazie a CBM, vi proponiamo alcune novità legate al Marvel Universe in un solo posto. The Independent ha parlato con Luke Zocchi, personal trainer di lunga data di Chris Hemsworth, che ha dichiarato al sito che, rispetto alle precedenti apparizioni di Thor, lui e Hemsworth “non si sono impegnati così tanto in questo film. Chris ha ancora un aspetto fantastico”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

