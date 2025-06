Maruggio | caduto nel garage disteso sul pavimento da ore 86enne salvato dai carabinieri Accaduto ieri

Una chiamata di emergenza ha messo in moto i soccorsi a Maruggio, dove i Carabinieri sono intervenuti prontamente per salvare un anziano di 86 anni rimasto disteso sul pavimento del garage da oltre 86 ore. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l'importanza della prontezza delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini in situazioni di emergenza. La vicenda si conclude con un lieto fine, sottolineando il valore della solidarietà e dell’attenzione comunitaria.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Maruggio sono intervenuti presso un'abitazione privata di quel comune, dopo aver ricevuto una segnalazione di aiuto giunta tramite il Numero Unico di Emergenza 112. La chiamata, sebbene confusa, faceva chiaramente intendere la presenza di una situazione di difficoltà all'interno dell'appartamento. Una pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio ha raggiunto con prontezza l'abitazione indicata, accertando che dall'interno provenivano richieste di soccorso, ma la persona presente non era in grado di spiegare con lucidità la natura dell'emergenza.

