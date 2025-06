Martini Uilm | Basta litigare serve unità per la vertenza Beko

In un momento delicato come questo, l'unità tra le sigle sindacali diventa fondamentale per difendere i diritti dei lavoratori Beko. La recente sentenza della Corte d’Appello di Firenze contro Trigano sottolinea quanto sia cruciale superare le divisioni e agire con forza condivisa. Solo uniti, martini, Uilm, Fim Cgil e Fim Cisl potranno affrontare efficacemente questa sfida e garantire un futuro stabile per gli 299 dipendenti dello stabilimento di viale Toselli.

La sentenza della Corte d’Appello di Firenze contro Trigano rischia di avere ripercussioni anche sulla vertenza Beko. Il motivo? Il fatto che Daniela Miniero, segretaria Fim Cgil di Siena, e Giuseppe Cesarano, leader della Fim Cisl, dovrebbero (a questo punto il condizinale è d’obbligo) rappresentare in modo unitario insieme a Massimo Martini, segretario Uilm Uil, gli interessi dei 299 lavoratori dello stabilimento di viale Toselli, dove è in atto la partita dell’acquisizione e del rilancio industriale del sito. Invece si scontrano a suon di comunicati. Per questo è lo stesso Martini a richiamare all’ordine i colleghi: "Rispetto al momento di duro confronto che si sta consumando tra la Segreteria della Fiom e quella della Fim, ognuno rivendica con legittimità le proprie posizioni – afferma Martini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Martini, Uilm: "Basta litigare, serve unità per la vertenza Beko"

