Martinez Quarta avvisa | Inter? Cambio di allenatore un fattore

Martinez Quarta, ex difensore della Fiorentina, analizza la sfida tra Inter e River Plate in programma a Seattle. A poche ore dal match, evidenzia la forza dei nerazzurri e sottolinea come il cambio di allenatore rappresenti un fattore determinante. La partita promette emozioni intense e sorprese, mentre i giocatori si preparano ad affrontare una sfida che potrebbe scrivere nuove pagine nella storia del calcio internazionale.

Martinez Quarta parla della sfida tra Inter e River Plate, che si giocherà a Seattle. Ecco le parole dell’ex difensore che in Italia ha giocato con la maglia della Fiorentina. CAMBIO DI ALLENATORE UN FATTORE – Martinez Quarta, a poche ore da Inter-River Plate, ha parlato della sfida contro i nerazzurri che si giocherà questa notte alle 3 italiane. L’ex difensore della Fiorentina oltre ad evidenziare la forza dei nerazzurri, ha anche sottolineato il cambio di allenatore passando da Simone Inzaghi a Cristian Chivu. Ecco le sue parole: « L’Inter è una squadra fortissima, lo sanno tutti. In Argentina si segue molto il calcio italiano. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Martinez Quarta avvisa: «Inter? Cambio di allenatore un fattore»

