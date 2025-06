Martina Franca uomo nudo passeggia in centro | arrivano carabinieri I video diventano virali

Una mattinata surreale a Martina Franca: un uomo, noto alle autorità per le sue fragilità, si è aggirato nudo nel centro cittadino. La scena ha scatenato un’ondata di viralità sui social media, mentre i carabinieri intervenivano tempestivamente per garantire la sua sicurezza e riportarlo a casa. Un episodio che ha acceso riflessioni sulla tutela delle persone più vulnerabili e sull’importanza di un supporto costante. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa insolita giornata.

Mattinata surreale a Martina Franca, dove un uomo è stato visto camminare nudo per le vie del centro. Le sue fragilità erano note ai servizi sociali: era sfuggito al controllo del caregiver. È stato poi intercettato dai carabinieri e riaccompagnato a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: martina - franca - uomo - nudo

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

Martina Franca, uomo nudo si aggira per il centro: le immagini diventano virali Vai su X

Gli insulti social contro la famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci Vai su Facebook

Martina Franca, uomo nudo si aggira per il centro: le immagini diventano virali; Martina Franca: uomo nudo in giro nel centro città; Martina Franca: uomo nudo a passeggio per la città.