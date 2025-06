Martina Franca | camion incastrato sotto il ponte Non il primo caso

A Martina Franca, ancora una volta, un camion si è incastrato sotto il ponte ferroviario in periferia nel primo pomeriggio. Nonostante la segnaletica che indica le altezze consentite, il problema del traffico intenso e le dimensioni dei mezzi pesanti rendono questa zona particolarmente a rischio. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi più efficaci per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione. La domanda ora è: come si può prevenire che episodi simili si ripetano?

Ancora una volta un camion è rimasto incastrato sotto il ponte ferroviario in periferia di Martina Franca. È accaduto nel primo pomeriggio. Per i mezzi pesanti c'è un'apposita segnaletica sulle altezze di cui tenere conto, ciò non toglie che quella zona del territorio è particolarmente gravata in tema di traffico veicolari.

