Marta Di Nardo uccisa e fatta a pezzi dal vicino i giudici | Livrieri pericoloso e fuori controllo non doveva essere libero

Una tragedia agghiacciante scuote Milano: Marta Di Nardo, vittima di un gesto crudele e sproporzionato, è stata brutalmente uccisa e smembrata dal vicino Domenico Livrieri. Un uomo definito “pericoloso” e che non avrebbe dovuto essere libero, nonostante si fosse deciso il suo ricovero in una Rems. La sentenza mette in luce le falle del sistema di sicurezza e la necessità di prevenire simili drammi.

Milano – Domenico Livrieri uccise la 60enne Marta Di Nard o con un " agguato feroce e del tutto sproporzionato rispetto al fine", ossia " rapinare la vittima di poco più di 150 euro ", il magro assegno mensile della pensione incassato la mattina precedente. Un uomo "pericoloso" che non avrebbe dovuto essere in libertà. Era stato disposto, infatti, il suo trasferimento in una Rems, un ex ospedale psichiatrico giudiziario, ma la misura "di fatto rimaneva ineseguita per m ancanza di disponibilità, nonostante i ripetuti solleciti del pm alle autorità di competenza". Una circostanza messa in evidenza dai giudici della Corte d'Assise di Milano nelle motivazioni della sentenza, appena depositate, con cui lo scorso 7 aprile hanno condannato Livrieri a 25 anni di carcere (oltre a 5 anni di ricovero in una Rems a pena espiata), per aver ammazzato e fatto a pezzi Di Nardo, nascondendo poi il cadavere in una botola sopra la porta della sua cucina in un palazzo Aler in via Pietro Da Cortona, il 4 ottobre 2023.

