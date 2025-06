Mario D' Agata il campione che boxava in silenzio

Mario D’Agata, il campione che boxava in silenzio, è la testimonianza vivente di come la determinazione possa superare ogni barriera. Nato sordomuto in una famiglia povera, il pugilato fu il suo riscatto e la sua via verso la gloria. Grazie all’intervento di un politico influente, arrivò al successo, rischiando anche la vita. Il 29 giugno 1956, sotto il cielo di Roma, divenne campione mondiale dei pesi Gallo. La sua storia di resilienza continua a ispirare...

Era nato sordomuto in una famiglia povera e il pugilato fu il suo riscatto sociale e umano. Diventò professionista solo grazie all'interessamento di un politico di peso (Fanfani) e rischiò di morire per una fucilata. Ma il 29 giugno del 1956, sotto il cielo d Roma, realizzò il suo capolavoro conquistando il titolo mondiale dei pesi Gallo. Quella dell'aretino è una straordinaria storia di resilienza. Eccola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mario D'Agata, il campione che boxava in "silenzio"

