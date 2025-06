Marino Amadori | Vi racconto i talenti del Giro Next Gen

Marino Amadori, commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 23 di ciclismo, ci guida attraverso il talento emergente del Giro Next Gen 2025. In questa intervista esclusiva a Bike Today!, scopriamo le storie dei giovani campioni pronti a conquistare il futuro delle due ruote, con particolare attenzione a Lorenzo Finn, una vera rivelazione che promette di lasciare il segno nel panorama ciclistico internazionale. Un'occasione imperdibile per conoscere i volti e le sfide di domani.

Marino Amadori, commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 23 di ciclismo su strada, è il protagonista della nuova puntata di Bike Today!? Ai microfoni di Gian Luca Giardini, Amadori analizza nel dettaglio il recente Giro Next Gen 2025, la corsa a tappe che ha messo in mostra il talento di tanti giovani campioni del futuro. Tra le rivelazioni italiane spicca il nome di Lorenzo Finn, che ha impressionato per maturitĂ e prestazioni. Il ct azzurro racconta le sue sensazioni, i punti di forza emersi e le prospettive dei corridori visti all’opera. Un’occasione imperdibile per capire come sta crescendo la nuova generazione del ciclismo italiano e chi potrĂ sognare presto il grande salto tra i professionisti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marino Amadori: “Vi racconto i talenti del Giro Next Gen”

In questa notizia si parla di: amadori - marino - giro - next

Gli italiani al via del Giro Next Gen vogliono dare battaglia sulle strade di casa, il cittì della nazionale under 23, Marino Amadori, ci dice cosa si aspetta dai suoi ragazzi. @gironextgen @Federciclismo #BiciPro #ciclismo #GiroNextGen https://bici.pro/news/giov Vai su X

Giro Next Gen, il commento di Amadori: «Da anni l'Italia non aveva così tante chance di vittoria; Giro Next Gen: gli azzurri al via e le speranze di Amadori; AMADORI: «NEL 2025 MONDIALI ED EUROPEI SONO MOLTO DURI, PER GLI ALTRI CI SARANNO LE PROVE DI COPPA DELLE NAZIONI».

Giro Next Gen 2024 | Gazzetta.it - Al via anche la Nazionale italiana, con Mario Scirea in ammiraglia, mentre il c. Da gazzetta.it

VELO'. LAMPI ROSA IN TRASMISSIONE, SI PARLA DEL GIRO NEXT GEN E DI QUELLO DEI PROF - Per il secondo anno consecutivo la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino si è guadagnata l’invito al Giro Next Gen, la corsa a tappe per eccellenza, anche a livello internazionale, riservata alla ... Scrive tuttobiciweb.it