Marina disabili multati dal varco | Segnale di regressione culturale

"L'esclusione delle persone con disabilità dal transito nella corsia preferenziale di Marina di Ravenna (.) rappresenta non solo un errore tecnico, ma un segnale preoccupante di regressione culturale". Con queste parole il Coordinamento nazionale dei docenti della disciplina 'Diritti umani' (Cnddu) ieri è intervenuto sul senso unico di Marina, quest'anno sorvegliato da un varco che, come abbiamo riportato ieri, ha immortalato 1.803 veicoli nell'ultimo weekend. Andrà verificato quanti di questi erano autorizzati a passare di lì: non è noto, quindi, quante multe saranno fatte. Ma nel frattempo lunedì il consigliere di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, ha sollevato un'altra questione: "La vergognosa esclusione dei disabili dalla corsia preferenziale di Marina", come riporta in una nota.