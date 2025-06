Marina di Pisa torna il Teatrino del Sole | sei spettacoli in programma

Marina di Pisa si anima ancora una volta con il ritorno del Teatrino del Sole, giunto alla sua 25ª edizione, il festival più atteso dedicato al Teatro di Figura sulla costa toscana. Sei spettacoli imperdibili animeranno le serate di luglio, offrendo magia, arte e tradizione a residenti e visitatori. Preparatevi a immergervi in un mondo incantato, dove i burattini e le marionette prenderanno vita sotto il cielo stellato.

Prende il via il primo venerdì del mese di luglio la 25° edizione del Teatrino del Sole, il più importante festival dedicato al Teatro di Figura sulla costa toscana, grazie all’aiuto del Comune di Pisa, della Fondazione Pisa, della Regione Toscana e della Unicoop di Firenze, con il patrocinio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

