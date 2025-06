Mare giallo a Rometta bagnanti preoccupati ma il sindaco rassicura

Il mare giallo a Rometta ha acceso l’allarme tra i bagnanti, preoccupati per le condizioni delle acque. Molti si chiedono se si tratti di inquinamento da sversamenti fognari, mentre il sindaco cerca di rassicurarli sull’entità del problema. La situazione ha scatenato un forte interesse tra residenti e turisti, desiderosi di comprendere cosa stia accadendo e come si possa proteggere la salute del mare. La risposta alle loro domande potrebbe fare chiarezza sulla reale natura di questa emergenza.

Mare "giallo" a Rometta. Inquinamento da sversamenti fognari? E' la domande che si pongono un gruppo di residenti, i primi che hanno raggiunto la seconda casa e che sono preoccupati delle condizioni delle acque del comune tirrenico dove vanno a farsi il bagno. Tra i punti più sporchi secondo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

