Marconi Express boom passeggeri In tre anni sono cresciuti del 22,6%

Il Marconi Express continua a sorprendere: in soli tre anni, i passeggeri sono aumentati del 226%, passando da 1.454.904 nel 2022 a 1.783.735 nel 2023. Un successo incredibile che testimonia la crescita costante e il favore degli utenti. L’assemblea dei soci ha confermato Massimiliano Cudia alla presidenza, garantendo continuità e slancio ai risultati già raggiunti. "Ringrazio i..."

Marconi Express cresce. I passeggeri, negli ultimi tre anni sono passati dai 1.454.904 nel 2022 ai 1.730.104 nel 2023, fino a 1.783.735 dello scorso anno. Una crescita percentuale complessiva del 22,6%. Così, l’assemblea dei soci, ha confermato Massimiliano Cudia (nella foto) alla presidenza della societĂ , ruolo che ricopre dalla nomina nel settembre del 2022. Una decisione che guarda proprio alla continuitĂ dei risultati raggiunti. "Ringrazio i soci Integra e Tper per la fiducia – dice Cudia, 58 anni, manager del settore dei trasporti pubblici e automotive, con esperienze internazionali negli USA, in Cina e in India –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marconi Express, boom passeggeri. In tre anni sono cresciuti del 22,6%

In questa notizia si parla di: anni - marconi - express - passeggeri

“Fino a 28 anni ho fatto altri mestieri per pagarmi l’affitto, cameriere, buttafuori, pony express. Dicevano che non avevo la faccia da protagonista”: il racconto di Pierfrancesco Favino” - Fino a 28 anni, Pierfrancesco Favino ha ricoperto mestieri vari, da cameriere a pony express, sfidando il pregiudizio di non avere "la faccia da protagonista".

La zona è stata transennata: a bordo del bus, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero stati passeggeri Vai su Facebook

: Massimiliano Cudia confermato presidente; Marconi Express: quasi 2 milioni di passeggeri in meno di 5 anni. Revisione generale del primo veicolo; .

Marconi Express, boom passeggeri. In tre anni sono cresciuti del 22,6% - I passeggeri, negli ultimi tre anni sono passati dai 1. Scrive msn.com

Marconi Express: Massimiliano Cudia confermato presidente - L’Assemblea dei soci di Marconi Express ha confermato Massimiliano Cudia alla presidenza della società, ruolo che ricopre dalla nomina nel settembre del 2022. Segnala sassuolo2000.it