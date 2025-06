Marco Poggi non era in vacanza coi genitori rispondono gli avvocati della famiglia | Basta falsi scoop

Gli avvocati della famiglia Poggi interrompono le voci infondate circolate sui media, chiarendo che Marco Poggi non era in vacanza con i genitori nei giorni del delitto di Garlasco. È importante distinguere tra fatti e speculazioni, affinché la verità venga finalmente a galla. Con questo spirito, continuiamo a seguire da vicino questa intricata vicenda, per fare luce su ogni dettaglio nascosto.

Gli avvocati della famiglia Poggi rispondono alle notizie diffuse dal settimanale Giallo sull'assenza di Marco Poggi in vacanza in Trentino con i genitori nei giorni del delitto di Garlasco: "Basta falsi scoop, spiace che la Procura taccia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: poggi - marco - vacanza - genitori

Chi è Alessandro Biasibetti, l'amico frate di Marco Poggi - Alessandro Biasibetti è un amico frate di Marco Poggi, coinvolto nel contesto della misteriosa vicenda di Chiara Poggi.

(? Pierpaolo Lio) Degli amici di Marco Poggi, il fratello di Chiara, lui è quello di più lunga data. «Siamo cresciuti insieme. Ci conosciamo dall’asilo. Moltissime volte mi sono portato presso l’abitazione di Marco tanto da conoscere sia i genitori che la sorella C Vai su Facebook

Marco Poggi non era in vacanza coi genitori, rispondono gli avvocati della famiglia: Basta falsi scoop; Omicidio Poggi, MARCO NON ERA IN TRENTINO CON I GENITORI quando Chiara è stata uccisa? La testimonianza choc dell’albergatore: “I coniugi avevano una stanza matrimoniale. Il figlio e l’amico Alessandro Biasibetti non c’erano”. Si trovavano a Garlas; Garlasco, «Marco Poggi non era in Trentino il giorno dell'omicidio»: parla il titolare dell'hotel. L'audio del.

“Marco Poggi non era in vacanza coi genitori”, rispondono gli avvocati della famiglia: “Basta falsi scoop” - Gli avvocati della famiglia Poggi rispondono alle notizie diffuse dal settimanale Giallo sull'assenza di Marco Poggi in vacanza in Trentino con i genitori ... Segnala fanpage.it

Garlasco, "Marco Poggi non era in Trentino il giorno dell'omicidio di Chiara". la clamorosa dichiarazione dell'albergatore - Garlasco, "Marco Poggi non era in Trentino il giorno dell'omicidio di Chiara". Si legge su tag24.it