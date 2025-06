Marco Poggi non era in trentino | la rivelazione del titolare dell’hotel spunta l’audio della madre delle Cappa

Un mistero che sembrava ormai avvolto nella certezza si apre a nuove possibilità grazie a rivelazioni sorprendenti. Marco Poggi, finora assente dal dibattito pubblico, emerge come protagonista di una verità nascosta, mentre un audio inedito getta nuova luce su un capitolo cruciale della vicenda. La scena è pronta a cambiare: cosa potrebbero svelare queste rivelazioni? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Nel caso che da diciotto anni scuote l’Italia intera, un nuovo tassello getta ombre inaspettate su una delle versioni finora ritenute granitiche. Una voce fino a oggi rimasta nell’ombra — quella del titolare dell’hotel dove la famiglia Poggi avrebbe soggiornato nei giorni dell’omicidio di Chiara — rompe il silenzio con dichiarazioni che potrebbero cambiare tutto. E non è l’unica novità: spunta anche un audio inedito, che vede protagoniste la madre delle gemelle Cappa e sua sorella, in un dialogo teso e ricco di implicazioni. Leggi anche: Angela Celentano, svolta sulla pista turca: chi è la ragazza che le assomiglia Leggi anche: Francis Kaufmann, le prime parole dopo l’arresto: assurdo La smentita clamorosa del gestore: “Marco non c’era”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Marco Poggi non era in trentino”: la rivelazione del titolare dell’hotel, spunta l’audio della madre delle Cappa

