Il caso di Chiara Poggi torna sotto i riflettori, ma questa volta con nuove rivelazioni che sollevano dubbi e chiedono chiarezza. Le dichiarazioni del gestore dell’albergo in Trentino smentiscono alcune ricostruzioni, alimentando il mistero su Marco Poggi e la sua reale presenza quella notte fatale. In un panorama già complesso, le parole di chi era presente potrebbero essere decisive per fare luce su un episodio che ha segnato una comunità . La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

I riflettori si accendono di nuovo sulla figura di Marco Poggi, il fratello di Chiara, la 26enne uccisa il 13 agosto del 2007. Ad attirare l'attenzione della stampa sono le parole del gestore dell'albergo in Trentino in cui soggiornava la famiglia della vittima il giorno dell'omicidio. "I coniugi Poggi avevano una stanza matrimoniale e Marco non era con loro", ha detto l'uomo al settimanale Giallo dopo 18 anni. Una versione, questa, che non trova conferma in quanto la famiglia ha sempre detto e cioè che era in vacanza a Falzes, con Marco e il suo amico Alessandro Biasibetti (oggi frate) e i suoi genitori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Marco Poggi "non era con i suoi". I legali della famiglia di Chiara: "Fantasia e falsi scoop"

