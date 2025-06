Marco Liorni condurrà per la seconda volta L'anno che verrà su Rai1

Anche quest’anno, il fascino di “L’anno che verrà” torna a illuminare le serate di Rai1, con Marco Liorni che guida gli spettatori verso il grande countdown di fine anno. La sua esperienza e simpatia promettono un viaggio emozionante tra ricordi, desideri e progetti per il futuro. Non resta che aspettare il grande momento: scopriamo insieme cosa ci riserva questa imperdibile tradizione televisiva. Continua a leggere…

Marco Liorni sarà nuovamente conduttore de L'anno che verrà, la trasmissione con cui Rai1 fa compagnia al pubblico di Rai1 nell'attendere l'arrivo del nuovo anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

MARCO LIORNI: BIS DI CAPODANNO Per il conto alla rovescia Rai1 ha scelto ancora una volta Marco Liorni. Dopo il successo dell'edizione 2024, sarà nuovamente il volto de "L'Eredità" a condurre "L'Anno che verrà". Sempre in Calabria ma co

