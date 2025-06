marco brusco basta violenza sui campi di calcio

Marco Brusco, 59 anni, da Cosenza a Perugia, incarna l’equilibrio tra passione e giustizia nel calcio. Dopo una carriera brillante come giudice sportivo e un impegno decennale nella lotta contro la violenza sui campi, ora assume un ruolo di grande responsabilità alla Corte Federale d’Appello della FIGC. La sua storia dimostra che la determinazione può trasformare lo sport e promuovere valori di rispetto e correttezza. E il suo nuovo incarico è solo l’inizio di questa sfida.

Una carriera brillante. E un nuovo incarico alle porte. L’avvocato perugino Marco Brusco, 59 anni, è stato nominato componente della sezione consultiva della Corte Federale d’Appello della FIGC. Lui, nativo di Cosenza e perugino d’adozione (nel capoluogo si è laureato nell’89 in giurisprudenza) è stato giudice sportivo del Comitato Regionale Umbria per circa trent’anni. Appassionato di musica (suona il sax accompagnando spesso la moglie Alessia Cigliano con un gruppo musicale) e organizzatore tra gli altri del Premio Villa Buitoni, Brusco si è speso con competenza in favore del movimento calcistico regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it