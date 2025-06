marche tentativo di truffe sms da parte di un finto cup

Gli SMS che sembrano provenire dal CUP sono un allarme reale: si tratta di tentativi di truffa mirati soprattutto agli anziani. I malviventi cercano di ingannare i cittadini con messaggi ingannevoli che invitano a richiamare numeri sospetti, iniziando per 899. La Regione Marche e l’Assessorato alla Sanità avvertono: diffidate da questi messaggi e proteggete voi stessi e i vostri cari da queste insidie online.

Nella moltitudine di truffe messe in atto ai danni soprattutto di anziani, colpisce quella del CUP. I malviventi contattano ignari cittadini con un SMS esca, da parte del CUP che invita gli utenti a richiamare un numero telefonico che i nizia per 899. La Regione Marche e in particolare l’Assessorato alla Sanità invitano a diffidare di questi messaggi, che sono in realtà dei tentativi di frode online. Gli sms ingannevoli che sembrano provenire dal Centro Unico di Prenotazione e richiedono di richiamare dei numeri 899 per avere informazioni importanti, in realtà sono truffe: queste numerazioni sono utilizzate per servizi di intrattenimento o vendita di prodottiservizi che addebitano costi elevati ai chiamanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it